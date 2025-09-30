ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant Montpellier

Une décision à l’encontre des supporters de l’ASSE est tombée ce mardi, concernant le match contre le Montpellier HSC, samedi.

ASSE : Les supporters de l’ASSE interdits de déplacement à Montpellier

L’ASSE se déplace samedi (20h), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 2, après la réception de l’EA Guingamp au stade Geoffroy-Guichard. Elle affrontera le Montpellier HSC au stade de la Mosson. Mais le déplacement de l’équipe stéphanoise se fera sans ses supporters. Ils sont interdits en Hérault pour cette rencontre classée à haut risque.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Une fenêtre s’ouvre en Ecosse pour Ekwah

Dans un arrêté, le ministère de l’Intérieur a prévenu le peuple vert qu’il doit s’abstenir de se déplacer à Montpellier. « Le samedi 4 octobre 2025 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association sportive de Saint-Étienne ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Loire, d’une part, et la commune de Montpellier (Hérault), d’autre part », a communiqué le département de Bruno Retailleau.

À voir

PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Désiré Doué !

Lisez aussi : ASSE : Série de 3 matchs, les Verts victimes de la fatigue ?

L’autorité ministérielle justifie sa décision par la forte rivalité entre les groupes de supporters ultras de l’AS Saint-Etienne et ceux de Montpellier, qui a souvent débouché sur des incidents. Conséquence ? L’ASSE sera privé de son si décisif douzième homme pour la première fois de la saison, face aux Pailladins.