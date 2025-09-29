ASSE : Série de 3 matchs, les Verts victimes de la fatigue ?

La défaite de l’ASSE face à l’EA Guingamp (2-3) à Geoffroy-Guichard, samedi, peut-elle être justifiée par la fatigue ?

ASSE s’incline à domicile devant l’EA Guingamp

L’équipe de l’EA Guingamp a réussi son coup face à l’ASSE, lors de la 8e journée de Ligue 2. Elle avait à cœur d’infliger aux Verts leur première défaite de la saison. Et elle s’est imposée en filant trois buts à son adversaire, qui était pourtant poussé par plus de 30 000 supporters. Les Stéphanois ont été menés (1-3), avant de réduire l’écart dans le temps additionnel par Mickaël Nadé (2-3, 90e +2).

Avant la défaite face à l’EAG samedi dernier, l’équipe d’Eirik Horneland avait enchaîné deux victoires contre Clermont Foot (3-2), le samedi 20 septembre, puis face à Amiens SC (0-1), le mardi 23 septembre. L’AS Saint-Etienne sort donc d’une semaine à trois matchs.

Stassin : « Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière la fatigue »

L’équipe de Sainté a-t-elle état victime d’un coup de fatigue lors de la réception de Guingamp ? Non selon Lucas Stassin. « Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière la fatigue, car les deux équipes subissent le même enchaînement des matchs. La fatigue n’est pas une excuse », a-t-il répondu dans des propos rapportés par Evect.

Selon lui, « les joueurs de Guingamp avaient des jambes et de l’énergie » lors de la confrontation. « Je pense que nous sommes les seuls responsables. Notre mentalité, mais aussi notre entame de match, n’ont pas été bonnes. Nous avons livré une mauvaise prestation. Nous devons faire beaucoup mieux », a expliqué le meilleur buteur de l’ASSE.

Le choc Montpellier – AS Saint-Etienne en vue

Le prochain rendez-vous de Lucas Stassin et ses coéquipiers est fixé au samedi 4 octobre (20h), au stade de la Mosson. Il s’agit d’un match contre le Montpellier HSC, autre club relégué en Ligue 2. Avant ce choc, Stassin « espère que les Verts vont tirer des enseignements du match perdu contre Guingamp, pour la suite du championnat ».