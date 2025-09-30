Mercato LOSC : Un chouchou de Genesio pisté en Italie !

Un jeune crack du LOSC pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal. Un géant italien lui fait des yeux doux.

Mercato LOSC : Un cador italien cible une pépite à Lille !

Le LOSC est en danger pour l’une de ses pépites. Il s’agit d’Ayyoub Bouaddi. Milieu de terrain de 17 ans, déjà six matchs en Ligue 1 cette saison, il commence à peser dans l’effectif. Chaque apparition confirme sa progression. Chaque minute jouée attire davantage l’attention. Les supporters le remarquent, les recruteurs aussi.

Bouaddi ne se contente pas de participer. Il influence le jeu. Par ses passes rapides, il relie les lignes. Par sa vision, il anticipe les mouvements. Son profil attise les convoitises en Europe. Ses performances impressionnent. Et forcément, son talent ouvre des portes.

Selon le journaliste Nicolo Schira, la Juventus Turin observe attentivement le joueur. Le club italien n’en est pas à son premier coup d’œil. Déjà, ses scouts suivent ses performances. Déjà, des rapports détaillés circulent. La Juve voit en lui un profil parfait pour renforcer l’entrejeu. Un milieu capable de s’imposer sur la durée.

Pour Lille, la situation demande vigilance. Bouaddi est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Une sécurité sur le papier. Mais tout pourrait changer au prochain mercato hivernal. Quand un géant européen s’intéresse, tout peut aller vite. Des offres pourraient arriver dans les prochains mois. D’autres écuries européennes flairent aussi le coup.