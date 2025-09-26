INFO : Duel annoncé entre l’OM et le LOSC pour une pépite

La direction de l’OM ne s’accorde visiblement aucun répit. Pablo Longoria et Medhi Benatia s’intéresseraient déjà à une jeune attaquant de Ligue 2, suivi également par le LOSC.

Mercato : L’OM et le LOSC sur les traces de Mathys Detourbet

L’Olympique de Marseille a vécu un été mouvementé avec douze recrues signées. Ce recrutement massif n’empêche pas les dirigeants de l’OM de se projeter déjà sur le prochain. Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient déjà à la recherche de jeunes talents à fort potentiel, capable d’apporter une plus-value à l’équipe.

Lire aussi : OM-PSG : Pablo Longoria surprend avec cette déclaration !

À voir

FC Nantes : Deux forfaits avant Toulouse FC !

C’est dans ce contexte que le nom de Mario Stroeykens (Anderlecht) revient régulièrement à Marseille. Pourtant, les Olympiens surveillent une autre pépite. Le journaliste Alexis Bernard, révèle que la direction de l’OM suit de très près l’ascension de Mathys Detourbet à l’ESTAC. L’attaquant de 18 ans formé a déjà disputé 7 rencontres pour sa deuxième saison en Ligue 2.

Et même s’il n’a pas encore scoré, son potentiel est indéniable. L’AS Rome avait d’ailleurs proposé 10 millions d’euros pour s’offrir Mathys Detourbet l’été dernier. Cette offre s’est soldée par un échec, Troyes souhaitant conserver son jeune attaquant. En France, il n’y a pas que l’OM sur ses traces. Le LOSC serait aussi en embuscade sur cette piste. C’est donc une grosse bataille qui se dessine pour le natif de Troyes.

Manchester City aura certainement son mot à dire dans ce dossier

Toutefois, la concurrence la plus sérieuse devrait venir d’Angleterre. L’ESTAC appartenant au City Group, Manchester City a de grandes chances de rafler la mise pour Mathys Detourbet. Les Cityzens l’ont déjà prouvé dans le passé avec le cas Savinho.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia traque un roc du Real Madrid !

À voir

PSG : Daniel Riolo annonce une catastrophe pour la Ligue 1 !

C’est donc un obstacle de taille qui se dresse sur la route des clubs français. L’OM et le LOSC n’abandonnent pas pour autant. Ils continueraient de suivre Mathys Detourbet en vue d’un transfert d’ici la fin de l’exercice en cours.