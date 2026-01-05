Mercato OM : Un jackpot rêvé tombe à l’eau !

L’OM espérait encaisser un joli pactole sur le mercato avec le départ définitif d’Ismaël Koné, mais le milieu canadien préfère poursuivre son aventure en Italie. Un coup dur pour les finances phocéennes et un choix stratégique surprenant pour le joueur.

Koné file à Sassuolo, l’OM reste sur sa faim

L’OM avait misé sur Ismaël Koné pour renflouer ses caisses et compenser des recrutements ambitieux. Mais le milieu canadien, prêté la saison passée au Stade Rennais, a choisi l’Italie plutôt que de revenir sur la Canebière. Sassuolo a ainsi récupéré Koné en prêt avec une option d’achat obligatoire, conditionnée au maintien du club en Serie A. Une clause qui pourrait rapporter 12,5 millions d’euros à Marseille… mais seulement si toutes les conditions sont réunies.

Le club phocéen devra donc faire preuve de patience. Les dirigeants espéraient un départ rapide et lucratif, mais Koné a clairement affiché son envie de poursuivre sa progression dans un championnat qu’il affectionne. Un scénario qui laisse l’OM sans son jackpot immédiat et contraint à revoir sa stratégie financière pour le mercato hivernal.

Sassuolo, tremplin vers l’Europe pour Koné

Installé confortablement en Italie, Koné profite d’un environnement propice à son épanouissement. Selon GFFN, le joueur se sent bien à Sassuolo et entend finir la saison sur une note positive avant de se concentrer sur la Coupe du monde 2026 avec le Canada. Sa montée en puissance n’a pas échappé aux grands clubs italiens : Inter, Roma ou Juventus suivent de près ses performances.

Si le Canadien continue sur cette trajectoire, Sassuolo pourrait réaliser une excellente opération financière en cas de revente, tandis que l’OM devra se contenter de voir passer le train du marché européen. Les regrets sont inévitables pour un club qui n’a pas su miser sur ses talents locaux à temps, mais l’histoire de Koné rappelle que dans le football, les grandes occasions ne se répètent jamais.

