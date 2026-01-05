Lucas Stassin en pleine crise, l’ASSE en panique !

Lucas Stassin traverse la pire période de sa jeune carrière à l’ASSE. Muet depuis fin septembre, l’attaquant belge symbolise les difficultés offensives des Verts.

ASSE : Lucas Stassin, une disette qui inquiète

Face au Mans, samedi soir, l’ASSE a concédé un score nul et vierge (0-0) qui reflète une inefficacité offensive inquiétante. Lucas Stassin, titulaire pour la première fois depuis le 18 octobre et auteur d’une prestation complète, n’a pas trouvé le chemin des filets. Trois occasions franches ont échappé au Belge, révélant un problème de précision et un manque de confiance manifeste.

Le constat est sans appel : sous le maillot vert, la confiance de Stassin s’érode. « Le terrain est glissant, ce n’est pas une excuse, je dois faire mieux », avouait-il à la mi-temps au micro de beIN Sports. Malgré ses efforts, le dernier geste ne suit pas, et pour un attaquant, cette disette pèse lourdement sur l’équipe.

Stassin lucide mais en quête de renouveau

Malgré ce passage à vide, l’attaquant reste conscient de ses responsabilités. « Il y a beaucoup d’espaces en contre. Maintenant, on doit mieux exploiter, mieux finir. J’ai deux grosses occasions… On fait mal en contre, il ne faut pas que l’on prenne de but derrière », expliquait-il avec honnêteté. Cette lucidité est un premier pas vers la sortie de crise, mais le chemin reste long.

Le soutien du staff apparaît essentiel. Eirik Horneland, son entraîneur, défend son joueur : « Lucas s’est procuré de bonnes situations. Sa première partie de saison a été compliquée, mais aujourd’hui, on voit qu’il se donne à fond. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. » L’ASSE mise donc sur la patience, espérant que Stassin retrouve rapidement son efficacité et devienne l’élément capable de faire basculer les matchs.

