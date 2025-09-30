Barça – PSG : Achraf Hakimi prévient sévèrement Lamine Yamal

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc entre le Barça et le PSG pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi a envoyé un message clair à Lamine Yamal sur ce qui l’attend demain soir au Stade Montjuïc.

Achraf Hakimi fait confiance à Nuno Mendes pour éteindre Lamine Yamal

Auteur d’un retour remarqué en Liga contre la Real Sociedad avec une passe décisive dès son entrée en jeu, Lamine Yamal est forcément dans toutes les têtes à Paris. Mais Achraf Hakimi n’est pas du tout inquiet et assure que son coéquipier Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche au monde, saura s’occuper de l’attaquant barcelonais.

Lisez aussi : Barça – PSG : Hansi Flick confirme pour Lamine Yamal

Interrogé sur la manière de défendre sur le prodige de 18 ans, le latéral droit de 26 ans a notamment déclaré : « ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires à Lamine. »

À voir

OL : Ligue 1 et C3, Tolisso alerte d’un danger à Lyon

Lisez aussi : Lamine Yamal fait une annonce fracassante avant Barça – PSG

Pour rappel, Nuno Mendes s’était notamment distingué lors de la campagne européenne victorieuse du Paris Saint-Germain en mettant sous l’éteignoir Mohamed Salah, mais son passif face à Lamine Yamal est mitigé. En 2024, le Portugais de 23 ans avait pris le bouillon face à l’ailier du Barça sur l’ouverture du score de Raphinha et avait été bien heureux de le voir sortir pour compenser l’expulsion d’Araujo. Mais Mendes s’était bien repris et sorti largement vainqueur de son dernier duel contre l’Espagnol lors de la finale de la Ligue des Nations 2025.