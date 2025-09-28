Barça – PSG : Hansi Flick confirme le retour de Lamine Yamal

À la veille du match de Liga contre la Real Sociedad, et à quatre jours du choc de Ligue des Champions face au PSG, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a confirmé le retour de Lamine Yamal, attaquant de 18 ans. Explications.

Hansi Flick sur Lamine Yamal : « il jouera sûrement quelques minutes »

Le timing est parfait. À quatre jours du choc face au PSG, l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a annoncé samedi que le prodige barcelonais Lamine Yamal, absent depuis deux semaines, allait effectuer son retour sur le terrain dimanche en Liga contre la Real Sociedad. Présent en conférence de presse, le technicien allemand a assuré que le deuxième du Ballon d’Or 2025 allait rejouer ce dimanche contre la Real Sociedad.

« Qu’il soit sur le banc ou dans l’équipe, il jouera sûrement quelques minutes », a déclaré l’ancien coach du Bayern Munich au sujet du jeune international espagnol, qui a manqué les quatre dernières rencontres du Barça pour des douleurs au pubis.

« Tout le monde est convaincu que c’est le bon moment pour lui de revenir. Nous sommes heureux de l’avoir comme option pour le match de demain », a ajouté Hansi Flick, à quatre jours du choc face au Paris SG, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Comme rapporté par le quotidien L’Équipe, Lamine Yamal figure bel et bien dans le groupe du FC Barcelone pour la réception de la Real Sociedad, en Liga. De mauvais augure pour le Paris Saint-Germain, qui affronte les Blaugranas à l’extérieur mercredi prochain, et ce, alors que l’hécatombe continue chez les Rouge et Bleu.

Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, le club de la capitale a perdu son capitaine Marquinhos lors du Classique contre l’OM, lundi soir à l’Orange Vélodrome. Ce samedi, lors de la victoire contre l’AJ Auxerre, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont abandonné leurs coéquipiers sur blessure.