Mondial : Une surprise dans la compo du Portugal face au Ghana

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 19:09

Vainqueur de l’Euro en 2016, le Portugal pourrait créer la surprise dans cette Coupe du monde pour la dernière de Cristiano Ronaldo.

Le Portugal entame cette Coupe du monde au Qatar dans la peau d’un outsider, la nouvelle génération pourrait aller chercher le titre suprême. La Seleção emmenée par son mythique capitaine Cristiano Ronaldo, est en quête d’un premier sacre mondial. Les coéquipiers de CR7 seront opposés à l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud dans le groupe H. Demain, les Portugais défient le Ghana à 17h pour son entrée en lice dans la compétition.

Pour cette rencontre, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, aurait décidé de faire confiance à Joao Félix. L’attaquant de l’Atlético Madrid a vécu un début de saison difficile, mais son sélectionneur devrait le titulariser au détriment de Rafael Leao. Malgré son début de saison étincelant, l’ailier de l'AC Milan démarrera sur le banc selon le média portugais Record.

Coupe du Monde : Le Portugal veut éviter le piège du Ghana

Dans un groupe très homogène, les Portugais font office de favori grâce à la qualité des joueurs de la Seleção et leur expérience des grands rendez-vous. Le Portugal veut bien démarrer cette Coupe du monde pour prendre une option sur la qualification et la première place du groupe. En cas de qualification pour les 8es de finale, les hommes de Fernando Santos seront opposés aux équipes du Groupe G composé du Brésil, le Cameroun et la Suisse. La Seleção pourrait donc potentiellement tomber contre le Brésil en 8es de finale de cette Coupe du monde.

Les Portugais veut éviter ce scénario en gagnant tous les matchs de poule en commençant par le premier face au Ghana demain après-midi. Le Portugal pourra une nouvelle fois compter sur Cristiano Ronaldo qui est le seul joueur de la compétition à n'avoir aucun club. Le doute subsiste en revanche pour le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, qui est toujours incertain.

La compo probable du Portugal :

Gardien : D. Costa

Défenseurs : Dalot, R. Dias, Pepe, Cancelo

Milieux de terrain : R. Neves, W. Carvalho, B. Fernandes

Attaquants : B. Silva, J. Félix, C. Ronaldo

Où voir Portugal-Ghana ?

Le premier match du Portugal contre le Ghana, se jouera jeudi à 17h. Le match sera retransmis en direct sur Bein Sport 1.