INFO PSG : La date du retour d’Ousmane Dembélé connue !

Après son sacre au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a annoncé son retour à la compétition avec le PSG pour bientôt. Les choses se précisent désormais pour l’attaquant de 28 ans.

PSG : Ousmane Dembélé de retour contre le Bayer Leverkusen ?

Quelques jours après son sacre au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a donné des nouvelles rassurantes lors de la présentation de son trophée aux supporters du PSG. L’attaquant de 28 ans a annoncé son retour à la compétition pour bientôt. Blessé depuis le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé poursuit son processus de soin et ne reviendra à la compétition qu’après la prochaine trêve internationale.

L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait d’ailleurs reprendre contre le Bayer Leverkusen le 21 octobre prochain, selon les informations de Téléfoot. Blessé à la cuisse droite, l’international français est en phase de rééducation. Et à en croire les renseignements obtenus par TF1, tout se passe bien pour Ousmane Dembélé, qui a même déjà commencé à retoucher le ballon.

Présent au Parc des Princes durant le weekend, lors de la victoire des hommes de Luis Enrique contre l’AJ Auxerre, l’ancien milieu offensif du Barça a annoncé son retour sur les terrains dans les semaines à venir.

« C’est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a confié Ousmane Dembélé au micro de Ligue1+. Une bonne nouvelle pour le PSG confronté à une cascade de blessure dans le secteur offensif.

À l’instar de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquihos, Dembélé ne sera pas présent à Barcelone pour le choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions ce mercredi à 21 heures.