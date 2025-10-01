OM-Ajax : Humilié au Vélodrome, il tacle le PSG

Étrillé par l’OM au Vélodrome, l’Ajax Amsterdam a encaissé bien plus qu’un 4-0 : une vraie leçon de Champions League. Et dans sa défaite, son entraîneur John Heitinga a glissé un message qui fera sourire les supporters marseillais… et grincer ceux du PSG.

OM-Ajax : Le gros aveu de John Heitinga

Il n’a pas cherché d’excuses. En conférence de presse, John Heitinga a fait preuve d’une rare honnêteté après la démonstration marseillaise et la défaite 4-0 de son Ajax Amsterdam. « C’est une grosse leçon de Ligue des champions ce soir. Ils étaient trop forts pour nous. Bravo à mes joueurs d’avoir continué à jouer mais on a affronté une magnifique équipe de Marseille », a concédé le technicien néerlandais, comme abasourdi par la maîtrise phocéenne.

Mais c’est surtout la phrase suivante qui a fait tilt : « Ils ont battu le PSG il y a une semaine et ils étaient simplement trop forts pour nous », a-t-il lâché. En une ligne, Heitinga replace l’Olympique de Marseille dans une dimension supérieure… et en profite au passage pour rappeler que Paris aussi y est passé.

Marseille, une équipe trop forte et trop grande

Le capitaine Davy Klaassen n’a pas dit autre chose que son entraîneur : « Marseille était trop fort pour nous. Pour l’Ajax actuel, l’OM est une équipe trop grande, trop forte. On a essayé, mais c’est comme ça », a-t-il confié. Rarement un adversaire n’avait affiché une telle résignation face à une équipe française.

Alors oui, l’Ajax se cherche, se reconstruit, vacille. Mais le club phocéen, lui, avance à pas de géant sous Roberto De Zerbi. Quatre buts, zéro contestation, un Vélodrome incandescent : le tableau est celui d’une équipe qui assume, enfin, son rang européen. Et si la véritable claque de la soirée n’était pas celle reçue par l’Ajax… mais celle envoyée à toute l’Europe ? Paris compris.