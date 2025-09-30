Mercato OM : De Lange confirme des négociations avec l’Ajax

La direction de l’OM aurait pu perdre Jeffrey De Lange lors du mercato. Le gardien de but néerlandais a confirmé des négociations avec l’Ajax Amsterdam.

Mercato OM : L’Ajax a tenté de recruter Jeffrey De Lange !

Le deuxième gardien de l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange, a animé la fin du mercato estival. Le portier néerlandais était annoncé sur le départ dans le but d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Il faut reconnaitre qu’il doit se contenter que des miettes derrière Geronimo Rulli.

Son nom circulait ainsi avec insistance du côté du Pays-Bas, son pays d’origine. L’Ajax Amsterdam a tenté de l’attirer dans ses filets bien avant son transfert à l’OM. Et les contacts avec le club batave ont visiblement persisté. «Il y a eu plusieurs contacts avec l’Ajax ces dernières années. Mais au final, rien n’a vraiment abouti », a-t-il confié à NOS.

D’ailleurs, l’Olympique de Marseille affronte ce mardi soir l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Jeffrey De Lange a profité de l’occasion pour évoquer le lien familial qui l’unit à Amsterdam. « Toute ma famille est d’Amsterdam. Je connais aussi beaucoup de monde à l’Ajax », a-t-il indiqué.

Il est heureux à l’Olympique de Marseille

Aujourd’hui, malgré son statut de numéro 2, De Lange est « très heureux » à Marseille. Même si l’envie de s’imposer comme titulaire pourrait le pousser à envisager de nouvelles options. Pour l’heure, le gardien de 27 ans se concentre sur sa deuxième saison à l’OM. Il espère bénéficier de plus de temps de jeu en raison du calendrier chargé de son équipe.

« Cette année sera très différente de l’année dernière car nous jouons deux matchs par semaine (…) le coach veut faire tourner davantage les joueurs », a-t-il lancé L’ancien gardien des Go Ahead Eagles se tient donc prêt à saisir sa chance sous Roberto De Zerbi, dès que l’occasion se présentera à lui.