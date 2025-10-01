LDC : L’incroyable remontée de l’OM après l’Ajax !

L’OM était au bord du précipice, désormais il regarde vers les sommets de la phase régulière de la Ligue des Champions. Face à l’Ajax, le Vélodrome a retrouvé ses nuits européennes les plus folles.

LDC : Un réveil digne des grandes soirées pour l’OM

Vingt-cinquième avant le coup d’envoi, virtuellement éliminé, l’Olympique de Marseille n’avait pas le droit à l’erreur. Les joueurs l’ont compris, et ils ont répondu avec fracas : 4-0, sans laisser la moindre miette aux Néerlandais de l’Ajax Amsterdam. Igor Paixão s’est offert un doublé, Greenwood a déroulé et Aubameyang s’est rappelé au bon souvenir du public.

Le Vélodrome a vibré, chanté et rugi comme aux plus belles heures. Une victoire écrasante de Marseille qui fait autant de bien aux têtes qu’au classement. Résultat : Le club phocéen grimpe de 18 places et se retrouve 7e, juste derrière le PSG, qui compte un match en moins. Oui, vous avez bien lu.

Ce qui ressemblait à une mission survie se transforme soudain en opération rachat. Pendant que les Marseillais s’enflamment, l’Ajax s’effondre à une triste 35e place. Marseille est de retour, et il le crie haut et fort.