ASSE : Horneland en alerte, plusieurs joueurs en danger

Après un début de saison remarquable sur le plan disciplinaire, l’ASSE a montré des signes de nervosité inquiétants face à Guingamp. Plusieurs joueurs s’approchent dangereusement de la suspension, mettant Horneland sur le qui-vive.

ASSE : Une discipline vacillante face à Guingamp

La solidité défensive des Verts avait été la marque de fabrique de cette saison, avec un bilan disciplinaire exemplaire : zéro carton rouge et seulement quelques avertissements en sept journées. Eirik Horneland avait su imposer rigueur et calme, permettant à son équipe de dominer sans excès d’agressivité.

Mais la réception de Guingamp a bousculé cet équilibre. Sous pression, l’ASSE a multiplié les fautes, et les cartons sont tombés. Jaber et Chico Lamba ont été avertis, tandis que Maxime Bernauer a reçu le premier rouge de la saison, un geste qui pourrait le priver de plusieurs matchs. La nervosité affichée traduit une équipe qui doit encore apprendre à gérer la tension des matches à haute intensité.

Horneland en alerte : les risques de suspension

La règle de la LFP est claire : cinq avertissements et un joueur est suspendu automatiquement. À ce jour, João Ferreira, Ebenezer Annan et Maxime Bernauer cumulent déjà deux jaunes chacun, flirtant dangereusement avec le seuil critique. Derrière eux, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Lucas Stassin, Chico Lamba, Igor Miladinovic et Augustine Boakye ont chacun un avertissement.

Horneland devra donc composer avec un effectif sous surveillance constante. Une gestion délicate pour l’entraîneur norvégien, qui devra rappeler à ses joueurs l’importance de garder leur sang-froid tout en conservant l’agressivité nécessaire pour imposer leur jeu. Les Verts doivent retrouver la sérénité qui a fait leur force si elles veulent éviter de se pénaliser elles-mêmes au fil de la saison.

Une équipe sous pression mais capable de rebondir

Malgré ces alertes, l’ASSE possède les armes pour surmonter cette période sensible. Une discipline retrouvée et une concentration accrue pourraient rapidement remettre les Verts sur la trajectoire positive de ce début de saison. Horneland, vigilant, saura insuffler à son groupe la rigueur nécessaire pour éviter que les cartons ne deviennent un handicap majeur.