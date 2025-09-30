L’ASSE s’incline face à Guingamp, ses fans font une demande

Les supporters de l’ASSE ont fait une demande au sujet des balcons du stade Geoffroy-Guichard, lors de la défaite de leur équipe contre l’EA Guingamp (2-3).

ASSE : Les supporters exigent la réouverture des balcons du stade Geoffroy-Guichard

L’ASSE a affronté l’EA Guingamp au stade Geoffroy-Guichard, samedi dernier, lors de la 8e journée de Ligue 2. Le match s’est soldé par une défaite des Verts devant 32 131 spectateurs. C’est la quatrième fois cette saison en quatre matchs à domicile, que l’affluence dépasse la barre symbolique des 30 000 spectateurs.

Néanmoins, les supporters stéphanois veulent plus de monde dans le Chaudron lors des rencontres de leur équipe. Ils ont ainsi exprimé à nouveau une demande de longue date. Ils souhaitent la réouverture des balcons du stade Geoffroy-Guichard, d’une capacité de 4 457 places. Le peule vert vise un remplissage complet du Chaudron de façon permanente.

Via une nouvelle banderole déployée dans le Kop Nord, lors de la réception de l’En Avant Guingamp, ils ont mis la pression sur la direction de l’AS Saint-Etienne pour la réouverture des balcons des deux Kops. « Euro 2016 : Des millions pour une mauvaise configuration. 01/2026 : On veut la réouverture des balcons », ont écrit les Magic Fans.

Les balcons fermés pour des raisons de sécurité

Il faut rappeler que lesdits balcons sont fermés pour des raisons de sécurité. Les places de ces tribunes ont été commercialisées quelques fois, notamment lors de la venue du PSG, la saison dernière. Mais de façon générale, l’ASSE commercialise entre 35 000 et près de 38 000 places dans le stade Geoffroy-Guichard, dont la capacité maximale est de 42 000 places.