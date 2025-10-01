ASSE : Horneland sous pression après une décision choc !

Eirik Horneland pensait solidifier son onze type, il a déclenché une tempête à l’ASSE. En refusant de faire tourner malgré un calendrier infernal, le coach de Saint-Etienne se retrouve dans l’œil du cyclone. La défaite face à Guingamp a agi comme un révélateur : les Verts s’épuisent… et certains talents s’impatientent.

ASSE : Turnover inexistant, critiques bien réelles

Trois matchs en une semaine. 270 minutes de compétition intense. Et pourtant… quasiment les mêmes visages sur le terrain à chaque coup d’envoi. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Stassin (261 minutes, 96,7%) et Boakye (246 minutes, 91,1%) ont disputé presque tout, tandis que Duffus (17 minutes, 6,3%) et Old (23 minutes, 8,5%) ont dû se contenter de miettes.

Lire aussi : ASSE : Série de 3 matchs, les Verts victimes de la fatigue ?

À voir

PSG : Luis Enrique lance un message émouvant à Al-Khelaïfi !

Plus surprenant encore, Cardona, recruté pour son expérience et attendu comme un cadre offensif, n’a obtenu que 106 minutes. Comment un joueur censé faire la différence peut-il peser… depuis le banc ? Dans une Ligue 2 réputée pour sa rudesse physique, ce refus de faire tourner ressemble presque à un pari risqué, voire à une faute de gestion.

Horneland se défend… mais avoue un malaise

Après le revers douloureux face à Guingamp (2-3), Horneland a tenté de justifier ses choix en conférence de presse : « Oui, en effet, je pense que c’est certainement notre plus mauvaise prestation cette saison et je ne l’ai pas vu venir […] Sur la séance d’entraînement de vendredi, j’ai senti que les joueurs étaient prêts […] Mais en rentrant sur le terrain, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On a commencé la rencontre avec pas assez d’envie. »

Lire aussi : ASSE : Horneland lâche un gros aveu sur son coaching

Un aveu fort… mais qui soulève une question encore plus dérangeante : comment demander toujours plus d’envie à des joueurs déjà rincés par l’enchaînement des rencontres ? L’usure mentale et physique se lit désormais dans les jambes comme dans les visages.

Un banc qui grince des dents… et qui pourrait faire la différence

Le plus ironique dans tout cela ? L’ASSE possède l’un des bancs les plus compétitifs de Ligue 2. Cardona, Old, Duffus, autant de profils capables d’apporter percussion, profondeur ou justesse technique. Les laisser au placard, c’est se priver volontairement d’armes offensives précieuses.

À voir

OM-Ajax : Humilié au Vélodrome, il tacle le PSG

Lire aussi : ASSE : Eirik Horneland justifie ses choix contre l’EA Guingamp

Les supporters, eux, ne s’y trompent plus : le problème n’est pas le talent, mais son utilisation. Horneland a voulu sécuriser son équipe, il a pris le risque de la verrouiller. Une chose est sûre : lors des prochaines sorties, chaque composition d’équipe sera scrutée à la loupe. Et cette fois, le banc n’acceptera peut-être plus le silence.