FC Nantes : Énorme soulagement après une grosse frayeur

Le FC Nantes respire enfin après une inquiétude majeure pour Johann Lepenant. Les examens médicaux ont confirmé qu’aucune fracture n’était à déplorer, de quoi rassurer staff et supporters.

FC Nantes : Johann Lepenant épargné par le pire

Le choc face à Cristian Cásseres, samedi soir contre Toulouse, avait semé le doute. Le milieu de terrain avait quitté la pelouse, laissant planer une crainte de fracture au tibia. Mais lundi, les nouvelles sont tombées : il ne s’agit que d’une contusion. Cette annonce soulage le club et les fans. Lepenant, auteur d’un début de saison prometteur, pourra reprendre rapidement l’entraînement collectif et continuer à s’imposer comme un élément clé du milieu du FC Nantes.

Pour l’entraîneur portugais, cette confirmation est un vrai soulagement. Lepenant, sorti à la 81e minute pour laisser sa place à Kwon, restera disponible pour les prochaines échéances et permettra à Castro de stabiliser son équipe dans un secteur où la concurrence est féroce. Le staff technique du FC Nantes peut désormais se concentrer sur la préparation des matchs à venir sans se soucier d’un absent de poids.

L’ancien Caennais demeure une pièce maîtresse, capable de dicter le rythme et de faire la différence dans les transitions du jeu. Cette information a insufflé un regain de sérénité dans le vestiaire. Pour Nantes, retrouver son milieu créatif et combatif est un signal fort : l’équipe peut continuer à bâtir son automne sur des bases solides, avec Lepenant au cœur de ses plans.