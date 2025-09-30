FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant Brest !

De bonnes nouvelles tombent pour le FC Nantes avant le choc face au Stade Brestois en Ligue 1. Le tacticien nantais, Luis Castro jubile.

FC Nantes : Plus de peur que de mal pour Johann Lepenant

Face au Toulouse FC samedi dernier, le meneur de jeu du FC Nantes, Johann Lepenant a quitté la pelouse après un violent choc avec Cristian Casseres. Le milieu de 22 ans, déjà présent à six reprises en Ligue 1 cette saison, a aussitôt suscité l’inquiétude du staff médical nantais. Une fracture du tibia était redoutée, synonyme de longue absence. L’alerte a finalement été levée. Selon L’Equipe et Ouest-France, les examens n’ont montré aucune lésion grave. Simple coup, rien de plus.

Lepenant pourra figurer dans le groupe qui se déplacera samedi à Brest, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Autre éclaircie pour les Canaris : le retour d’Herba Guirassy. L’attaquant français, absent plusieurs semaines à cause d’une blessure contractée en sélection, sera opérationnel pour ce choc. Mieux, il pourrait même démarrer la rencontre. Une option précieuse pour l’entraîneur Luis Castro, qui voit son effectif regagner en densité offensive.

Un seul cadre est encore coincé à l’infirmerie : Francis Coquelin. Le milieu de terrain demeure incertain, la décision finale sera prise d’ici vendredi. Dans l’ensemble, les nouvelles rassurent pourtant le FC Nantes. Après des jours de doute, le club retrouve de la sérénité, avec un effectif presque au complet avant ce déplacement.

