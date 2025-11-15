Mercato ASSE : Le père de Stassin acte son départ cet hiver

Retenu l’été passé, Lucas Stassin pourrait finalement se voir délivrer un bon de sortie lors du prochain mercato hivernal. Le père de l’attaquant belge pourrait contribuer à cette décision radicale.

Mercato : Le père de Stassin énerve les fans de l’ASSE

Après avoir manifesté publiquement son souhait de ne pas suivre le club en Ligue 2, Lucas Stassin a été retenu par la direction de l’AS Saint-Étienne. Après avoir investi 10 millions d’euros pour l’arracher à Westerlo en août 2024, Kilmer Sports a refusé plusieurs offres, notamment en provenance du Stade Rennais et du Paris FC.

Depuis, l’international espoir belge a fait son retour à l’ASSE, où il livre une première partie de saison mitigée avec notamment 4 buts et 3 passes décisives en 13 matches de championnat. Ses performances ont d’ailleurs poussé l’entraîneur Eirik Horneland a déclassé Stassin dans la hiérarchie des attaquants, préférant s’appuyer sur l’Anglais Joshua Duffus (20 ans).

Une situation qui pourrait inciter le natif de Braine-le-Comte à réclamer un bon de sortie dès cet hiver. Et ce n’est pas l’interview de Stéphane Stassin, le père du numéro 9 stéphanois, qui va arranger les choses. En effet, profitant de son entretien avec le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien joueur d’Anderlecht a sorti des propos qui ont soulevé le courroux des supporters du club ligérien.

Dans le Teasing de l’interview, qui sera diffusée dimanche matin, le père de Stassin déclare notamment : « Lucas arrive avec cette étiquette du transfert le plus cher de l’histoire. Ils ont des supporters incroyables à Saint-Étienne (…) Il y a énormément d’engouement avec la venue de Lucas.

Eux, les supporters, ils pensent que Messi arrive à Saint-Étienne parce que c’est le plus gros transfert de l’histoire du club. Lucas a du potentiel et une marge de progression, mais il est loin d’être le phénomène. La pression ? Oui, quand je suis arrivé là directement. C’est normal (…) Il y a une énorme attente par rapport à Lucas. Les supporters attendent que Lucas mette un doublé dès le samedi. »

Alors que les Verts ont vu passer plusieurs talents, qui ont marqué l’histoire de l’ASSE, la comparaison et la pression supplémentaire du clan Stassin n’est pas du goût des fans qui n’ont pas manqué de le souligner sur les réseaux sociaux. La virulence des mots employés sur Twitter pourrait simplement contraindre les dirigeants de l’AS Saint-Étienne à laisser partir Lucas Stassin cet hiver.

