FLASH Mercato : Daniel Munoz ouvre grand la porte au PSG !

Annoncé comme la doublure idéale pour Achraf Hakimi, le défenseur de Crystal Palace, Daniel Munoz, a évoqué un éventuel transfert au PSG lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Crystal Palace réclame 30M€ pour Daniel Munoz

Encore sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2028, Daniel Munoz pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. Avec la grave blessure d’Achraf Hakimi, out jusqu’à la fin de l’année 2025, le défenseur de 29 ans est présenté comme la priorité de Luis Campos pour remplacer l’international marocain.

Le conseiller sportif parisien serait déjà en contact avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert en janvier. Également suivi par le Real Madrid, le Barça et d’autres grands clubs européens, l’international colombien a vu son indemnité de départ être fixée par les Eagles.

En effet, selon les informations de CaughtOffside, les dirigeants de la formation anglaise réclameraient au moins 30 millions d’euros pour laisser partir Daniel Munoz cet hiver. Ciblé par Luis Campos depuis plusieurs semaines, le natif d’Amalfi représenterait aux yeux de Luis Enrique un choix idéal pour offrir une doublure de qualité à Achraf Hakimi. Et l’intérêt des Rouge et Bleu ne semble pas déplaire le principal concerné.

Daniel Munoz rêve du PSG, Real, Barça ou Man United

Rapide et puissant, Daniel Munoz dispose de qualités qui rentrent parfaitement dans le plan de jeu de Luis Enrique. Le roc colombien pourrait dans un premier temps remplacer Achraf Hakimi lors de la Coupe d’Afrique des Nations, mais aussi lui permettre de se reposer de temps en temps, lui qui enchaîne les matchs depuis la saison dernière. Interrogé au sujet des rumeurs l’envoyant à Paris et ailleurs, le latéral droit de Crystal Palace a publiquement avoué que ce serait un rêve pour lui d’évoluer dans l’un de ses prestigieux clubs.

« On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace.

Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale », a répondu Daniel Munoz devant la presse colombienne. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.

