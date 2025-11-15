INFO Mercato : N’Golo Kanté répond à l’intérêt du Paris FC !

À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté, le Paris FC ciblerait N’Golo Kanté pour le prochain mercato hivernal. Le joueur d’Al-Ittihad a évoqué un éventuel retour en Ligue 1.

N’Golo Kanté : « On ne sait jamais »

Onze ans après avoir quitté le SM Caen pour l’Angleterre et trois saisons après son transfert retentissant à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, N’Golo Kanté pourrait signer son grand retour en France à la faveur du prochain mercato hivernal. En quête d’un grand nom au milieu de terrain pour la seconde partie de saison, les dirigeants du Paris FC aimeraient frapper un gros coup en rapatriant l’ancien métronome de Chelsea en Ligue 1.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le Champion du Monde 2018 serait même érigé en priorité absolue pour le recrutement de janvier. Et visiblement, cette option ne semble pas forcément déplaire l’international français.

Interrogé par Téléfoot sur TF1, le joueur de 34 ans a notamment déclaré : « on est focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après. Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ce sera une année complète à tous les niveaux. »

Relancé par le journaliste Yassin Nfaoui sur un retour en Ligue 1, Kanté a ajouté : « un retour en Ligue 1 ? On ne sait jamais », avant d’être relancé sur l’intérêt du PFC : « au Paris FC ? On ne sait jamais. » Formé au SM Caen, où il est resté jusqu’en 2015, N’Golo Kanté ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1 avant de raccrocher les crampons.

maintenant à voir si les décideurs du club parisiens parviendront à trouver un accord avec leurs homologues d’Al-Ittihad pour le transfert du natif de Paris. Affaire à suivre…

