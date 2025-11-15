Mercato OM : Benatia prêt à tenter un gros coup au Bayern ?

Toujours à l’affût pour les bonnes opportunités du mercato hivernal, Medhi Benatia pourrait avoir une ouverture au Bayern Munich pour renforcer la défense de l’OM. Explications.

Mercato OM : Une piste estivale de retour cet hiver ?

Selon toute vraisemblance, l’Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi seraient à la recherche d’un latéral droit pour le mercato de janvier 2026. Il y a quelques jours, la presse a évoqué un intérêt de l’OM pour Oscar Mingueza, le défenseur du Delta Vigo. Mais ce n’est pas tout. Toujours à l’affût pour les bons coups sur le marché, Medhi Benatia pourrait revenir à la charge sur une vieille piste du club olympien.

Ces derniers mois, le nom de Sacha Boey a été associé avec insistance à l’OM. Finalement, le joueur formé au Stade Rennais est resté au Bayern Munich, mais la donne pourrait changer dans les semaines à venir. En effet, selon les dernières informations de Bild, les dirigeants du Bayern Munich seraient prêts à délivrer un bon de sortie à l’arrière droit français dès cet hiver si une offre intéressante arrive sur les bureaux du directeur sportif, Max Eberl.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de Galatasaray contre un chèque de 30 millions d’euros, le défenseur de 25 ans peine à s’imposer en Bavière, et le Rekordmeisetr veut profiter de son regain de forme actuelle pour le vendre et récupérer une bonne partie de son investissement de départ.

According to @BILD, Bayern would sell Sacha Boey if a good offer came in. The Frenchman, who has stabilized his form and whose solid performances may have attracted the attention of other clubs, is under contract until 2028.



[@_kochmaximilian] pic.twitter.com/dwZve3IYDS — FC Bayern world (@MiaSanmia863549) November 15, 2025

« Selon Bild, le Bayern Munich serait prêt à vendre Sacha Boey en cas d’offre intéressante. Le Français, qui a retrouvé son meilleur niveau et dont les performances solides ont pu attirer l’attention d’autres clubs, est sous contrat jusqu’en 2028 », explique le journal allemand. Sous contrat jusqu’en 2028, Sacha Boey est évalué à 18 millions d’euros et pourrait donc être l’un des tubes du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Le média allemand assure que l’OM serait toujours intéressé par le natif de Montreuil pour concurrencer Amir Murillo et permettre à Timothy Weah d’évoluer plus haut sur le terrain. Mais Medhi Benatia devra livrer bataille avec Galatasaray qui envisage un retour de son ancien joueur.

