PSG : Incroyable nouvelle pour Achraf Hakimi !

Pour Achraf Hakimi, le PSG pourrait bien recevoir une excellente nouvelle plus tôt que prévu. Touché et annoncé forfait pour plusieurs semaines, le Marocain défie désormais les diagnostics, porté par une détermination qui impressionne autant qu’elle rassure.

PSG : Hakimi pas prêt de se résigner

Blessé à la cheville gauche après un tacle violent lors de PSG–Bayern (1-2), Achraf Hakimi devait observer une indisponibilité d’environ six semaines. Un délai qui semblait sceller sa participation à la CAN 2025, qui se jouera à domicile et que le Maroc attend avec une ferveur immense. Mais Hakimi n’est pas du genre à se résigner. Depuis l’annonce de sa blessure, l’international marocain s’est lancé dans une course contre la montre qui force l’admiration.

Les images relayées ces derniers jours montrent un joueur concentré, habité par une volonté presque rageuse : celle de revenir avant les délais, coûte que coûte. Le staff du PSG comme celui des Lions de l’Atlas observe attentivement ce forcing, bien conscients que chaque jour gagné pourrait changer le destin d’une équipe.

Un retour en salle qui change tout

Selon les informations de Foot Mercato, Hakimi n’a pas perdu de temps : vélo, musculation, exercices ciblés… le latéral parisien a déjà repris le travail en salle, attelle toujours fixée mais détermination décuplée. Un signal fort, presque un message envoyé à ses détracteurs, mais surtout un cri d’espoir pour le Maroc à l’approche de « sa » CAN.

À 27 ans, Achraf Hakimi entend bousculer la récupération classique et prouver qu’il reste l’un des compétiteurs les plus acharnés de sa génération. Si le PSG surveille de près chaque étape pour éviter toute précipitation dangereuse, le joueur semble convaincu qu’un retour anticipé est possible.

