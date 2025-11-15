Mercato-choc: Ibrahim Mbaye prêt à claquer la porte du PSG ?

Alors qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux, Ibrahim Mbaye pourrait finalement quitter les rangs du PSG à la fin de la saison en cours. Explications.

Mercato : Négociations bloquées entre le PSG et Ibrahim Mbaye

Présenté comme un futur crack et déjà intégré dans l’équipe première par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye pourrait voir son avenir s’obscurcir avec le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, la direction du PSG s’est lancée dans une vaste campagne de prolongations de contrat. Après une saison 2024-2025 mémorable, le club de la capitale veut récompenser ses héros.

Ainsi, jeunes comme cadres, tous sont concernés. Après Willian Pacho, qui aurait signé jusqu’en juin 2030, devraient suivre Désiré Doué, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu. Mais toutes ces bonnes nouvelles pourraient être contrariées par le dossier Ibrahim Mbaye, l’attaquant de 17 ans qui a profité des blessures de ce début de saison pour gratter du temps de jeu.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le néo-international sénégalais ne semble plus si pressé de renouveler son bail avec son club formateur. Si bien que le compte Twitter PSG Inside Actus rapporte que « les discussions se poursuivent, mais un accord semble encore éloigné » entre Luis Campos et les représentants d’Ibrahim Mbaye. Si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait se résoudre à le vendre afin d’éviter un départ gratuit douze mois plus tard. Surtout que la dernière décision du joueur complique déjà la suite des négociations.

Ibrahim Mbaye bientôt représenté par la fratrie Mbappé ?

Utilisé à 17 reprises par Luis Enrique depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye s’apprête à changer de représentants. D’après les informations du journal L’Équipe, le natif de Trappes pourrait confier la gestion de ses intérêts aux équipes de Kylian Mbappé d’ici les prochaines semaines.

Connaissant les relations conflictuelles entre le clan Mbappé et la direction du Paris SG, les négociations s’annoncent déjà complexes concernant la prolongation de Mbaye, qui pourrait donc changer d’air l’été prochain. Plusieurs grands clubs européens étant à l’affût pour le récupérer en cas de départ.