Mercato OL : Michele Kang défie le PSG pour un crack de Liga

Déterminée à ramener l’OL au-devant du football français et européen, Michele Kang ne lésine pas sur les moyens pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Mais pour cet hiver, la présidente de l’Olympique Lyonnais pourrait voir le PSG contrarier ses plans sur le marché des transferts. Explications.

Mercato : Discussions confirmées entre l’OL et un jeune russe

Avec la grave blessure de Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais pourrait frapper un gros coup cet hiver pour renforcer son secteur offensif. Et selon les informations du média Sport Express, les services de Michele Kang seraient sur les traces d’un milieu offensif évoluant en Liga sous les couleurs de la Real Sociedad : Arsen Zakharyan.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international russe de 22 ans serait même une priorité pour l’OL en vue du prochain mercato hivernal. La publication russe explique que Paulo Fonseca apprécie le profil de l’ancien joueur du Dinamo Moscou et aurait donné son feu vert pour son recrutement. David Zakharyan, le frère du joueur a d’ailleurs confirmé des négociations avec les dirigeants lyonnais pour un transfert en janvier.

« Il y a un intérêt, certes, mais rien de concret. Bien sûr, l’intérêt de Lyon est le bienvenu, et pas seulement pour moi, Arsen n’y prête pas attention, et il a bien raison. Il se concentre uniquement sur le prochain match du championnat, le travail acharné à l’entraînement et, bien sûr, l’obtention d’une place de titulaire.

Il enchaine les minutes de jeu, il joue un football de grande qualité, il développe sa créativité et il gagne progressivement sa place de titulaire », a confirmé le frère du jeune international russe au micro de Sport Express. Aux dernières nouvelles, Luis Campos serait aussi intéressé par le profil du jeune homme.

Le Paris SG prêt à passer à l’offensive pour Arsen Zakharyan ?

En cas d’échec de la piste menant au prodige du FC Porto, Rodrigo Mora, le Paris SG envisagerait sérieusement de lancer une offensive pour recruter Arsen Zakharyan. Une situation qui commence à inquiéter les décideurs lyonnais qui sont conscients qu’ils ne pourront pas rivaliser financièrement avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que l’ailier de la Real Sociedad est évalué à 10 millions d’euros, le PSG pourrait facilement offrir le double de cette somme pour doubler toute concurrence dans ce dossier. Pour Michele Kang et l’Olympique Lyonnais, ce qui ressemblait à une affaire totalement abordable pourrait devenir subitement un champ de bataille avec le Champion d’Europe en titre et ses moyens illimités. Surtout que la Real Sociedad pourrait se laisser convaincre par un joli chèque pour céder Zakharyan.

