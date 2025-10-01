PSG : Un cadre en colère contre Luis Enrique !

Le deuxième gardien de but du PSG, Matvei Safonov demande plus de temps de jeu à Luis Enrique. Il ne veut pas quitter le club.

PSG : Safonov veut rester au Paris SG

Matvei Safonov fustige son faible temps de jeu au PSG. Le gardien de but russe est le numéro 2 depuis son arrivée à Paris. Il a voulu s’imposer la saison dernière mais face à Gianluigi Donnarumma, il n’a pas pu montrer ses muscles. Le portier italien a quitté le Paris SG cet été. Il a pris la direction de l’Angleterre.

Matvei Safonov croyait qu’il allait devenir le gardien de but titulaire du PSG, mais les pensionnaires du Parc des Princes ont recruté Lucas Chevalier. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique ne lui fait pas totalement confiance. Le Russe va donc attendre que le portier français se blesse ou soit suspendu pour glaner des minutes.

Cette situation provoque l’ire de Safonov. Il a, lors d’une discussion avec ses fans, expliqué le calvaire qu’il vit au PSG. Malgré cette difficulté, Matvei Safonov n’envisage pas de claquer la porte. Il jure fidélité au club de la capitale. Pas de départ. « Je ne fais pas de plans à long terme. A ce stade, la question la plus importante pour moi est le temps de jeu. Donc tous mes efforts sont dirigés vers le fait de le mériter. », a-t-il dit.