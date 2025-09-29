Mercato Stade Rennais : Breel Embolo déjà sur le départ ?

La recrue estivale, Breel Embolo pourrait vite quitter le Stade Rennais. L’attaquant suisse est vertement critiqué à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo bientôt poussé vers la sortie ?

Breel Embolo est en danger à Rennes. Le Stade Rennais a dominé le RC Lens sans marquer. Score final : 0-0, sixième journée de Ligue 1. Un nul amer, car les Sang et Or ont joué presque tout le match à dix après l’expulsion de Gradit dès la première minute. Pourtant, les Rouge et Noir n’ont pas su profiter de cet avantage.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ?

À voir

Mercato OM : Un espoir attire déjà l’attention de gros clubs

Dans ce collectif en panne, Embolo a symbolisé l’impuissance offensive. Arrivé de Monaco pour 13 millions d’euros, l’attaquant suisse devait incarner la succession de Kalimuendo, parti à Nottingham pour 30 millions d’euros. Estéban Lepaul a déjà trouvé le chemin des filets. Embolo, lui, reste muet depuis son arrivée au Roazhon Park.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye dévoile son commando contre le RC Lens

Contre le Racing Club de Lens, il a encore déçu. Troisième titularisation, troisième prestation fade. Invisible, il a été remplacé à l’heure de jeu par Mohamed Meïté, le jeune héros de la victoire face à Lyon. Embolo n’a plus le temps d’attendre. Le tacticien rennais, Habib Beye compte sur lui, mais il devra porter l’attaque du club breton pour rester à Rennes. Derrière, Meïté pousse fort. Déjà décisif, déjà aimé. Si le Suisse ne réagit pas vite, sa place de titulaire pourrait lui glisser entre les doigts.

À voir

ASSE Mercato : Une fenêtre s’ouvre en Ecosse pour Ekwah