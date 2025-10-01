ASSE : Les Socios Verts réussissent leur coup

L’opération de collecte de fonds initiée par les Socios Verts de l’ASSE est une réussite, selon les chiffres publiés par l’Association de supporters, dans un communiqué officiel.

ASSE : Les Socios Verts collectent 197 000 €, un record !

L’engouement autour de la collecte de fonds lancée par l’Association Socios Verts est total ! Le montant collecté dépasse largement les attentes du groupe de supporters. Alors qu’ils cherchaient à réunir 150 000 €, afin de financer l’achat de parts au sein du capital de la SASP AS Saint-Etienne, les fans Stéphanois ont récolté 197 000 €, soit 154 000 € levés directement pour le projet et 43 000 € issus des adhésions annuelles.

Le président des Socios Verts, Jérémy Chatonnier, se félicite de l’objectif atteint : « On nous a traités de fous, d’inconscients… Mais aujourd’hui, c’est la consécration. On passe de supporters à “suportacteurs” », a-t-il réagi. L’Association se penche désormais sur les prochaines étapes de son projet.

Elle va maintenant « établir un budget prévisionnel, organiser les assemblées générales (AGE et AG) et surtout permettre aux Socios de voter démocratiquement sur l’attribution des fonds restants », selon l’annonce des Socios Verts.

Nous sommes fiers de partager avec vous les chiffres de notre levée de fonds historique :

– 5450 Socios Verts

– 197 000 € récoltés, dont :

– 43 000 € d’adhésions annuelles.

– 154 000 € de levée de fonds.



Un modèle d’efficacité :

Nos frais de fonctionnement s’élèvent à… pic.twitter.com/ohUzNFdHhu — Socios Verts (@Socio_Verts) October 1, 2025

Pour rappel, cette collecte populaire de fonds avait été lancée le 19 août 2025. Pour permettre à toutes les catégories de supporters de l’ASSE d’y souscrire, les Socios Verts avaient fixé le montant symbolique à 6 € pour les moins de 18 ans.

Il était également possible de contribuer à hauteur de 19,33 € en référence à la date de fondation du club, à 1 976 € pour l’épopée européenne, ou encore une offre entreprise à 420 €, clin d’œil au département de la Loire, comme souligné par le média spécialisé Peuple-Vert. Plus de 5 450 supporters ont souscrit à la levée de fonds historique.