OM : Grosse annonce de la LFP avant le match contre Metz !

Victorieux de l’Ajax Amsterdam, l’OM doit vite descendre son nuage pour préparer son prochain défi face au FC Metz. La LFP a désigné Clément Turpin pour arbitrer ce match. Ce choix rappelle de mauvais souvenir aux Marseillais.

L’Olympique de Marseille surfe sur une vague positive de trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Son large succès face à l’Ajax Amsterdam (4-0) a confirmé cette excellente forme. Mais l’OM devra vite se concentrer sur son prochain défi en championnat.

Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacement ce samedi en Lorraine pour affronte le Metz. Ce match comptant pour la 7e journée de Ligue 1 risque d’être un piège pour les Olympiens, malgré l’écart théorique entre les deux formations. L’OM étant 3e du classement, tandis que les Messins sont bons derniers.

Cette rencontre semble déséquilibrée sur le papier, mais attention au FC Metz désireux de surprendre Marseille. La Ligue de football professionnel (LFP) a fait appel à l’arbitre français le plus expérimenté, Clément Turpin, pour diriger ce match. Ce choix est logique compte tenu des enjeux d’un match où l’OM est particulièrement attendu.

Des statistiques défavorables aux Marseillais

Clément Turpin est un habitué des joutes européennes et des grands rendez-vous internationaux. L’homme de 43 ans sera assisté par Hamid Guenaoui et Ludovic Zmyslony à la VAR. Toutefois, cette désignation rappelle de mauvais souvenirs aux supporters marseillais. Les statistiques parlent d’elles-mêmes.

En 46 matchs disputés sous ses ordres, l’OM compte 15 victoires, 10 nuls et 21 défaites. Ses deux dernières confrontations arbitrées par Clémenti Turpin se sont soldées par des défaites. Notamment le revers face au PSG la saison dernière et l’élimination face au LOSC en Coupe de France. L’OM compte non seulement battre son adversaire messin, mais aussi améliorer cette statistique. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers se tiennent prêts.