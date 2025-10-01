OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

L’OM a corrigé l’Ajax Amsterdam (4-0) ce mardi soir en Ligue des champions. Roberto De Zerbi a pourtant révélé qu’un imprévu de dernière minute avait bouleversé ses plans tactiques.

OM : Le forfait de Weghorst a tout changé pour Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue des champions. Les Olympiens se sont imposé mardi soir face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Grâce à ce succès, l’OM confirme sa bonne dynamique. Les Olympiens restent sur trois succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Roberto De Zerbi se réjouit de la performance de son groupe.

L’entraîneur de l’OM est néanmoins revenu sur son onze de départ, marqué par plusieurs surprises. De Zerbi révèle que le déclic qui l’a contraint à tout changer fut le forfait de l’attaquant néerlandais Wout Weghorst. « Jusqu’à hier, le plan de jeu était totalement différent. Mais quand j’ai vu que Weghorst était out, j’ai tout changé ce mardi matin », a-t-il avoué en conférence de presse.

Ce réajustement tactique a surpris de nombreux observateurs et supporters marseillais. Mais il a finalement permis à l’OM de s’imposer grâce à un pressing intelligent et une bonne capacité de récupération.

Contraint de mettre Pierre-Emile Hojbjerg sur le banc

L’entraîneur de l’OM a aussi dû jongler avec la gestion des temps de jeu. Il confie qu’il a été « forcé » de sortir des cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg. Ce dernier ayant enchaîné trois matchs avec une « grosse dépense d’énergie ». L’objectif de cette rotation était de titulariser des jeunes prometteurs comme Arthur Vermeeren et Bilal Nadir pour s’imposer dans l’entrejeu.

Cela a bien fonctionné. Roberto De Zerbi ajoute que certaines décisions prises au cours de la rencontre, telle que la sortie d’Igor Paixão et Matt O’Riley, ont été « trop vite ». Il n’a pris en revanche aucun risque avec son capitaine Leonardo Balerdi, laissé au repos pour les prochaines échéances.