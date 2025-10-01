OM : Grosse inquiétude à Marseille après l’Ajax

Un cadre de l’OM a contracté une blessure face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Le club phocéen attend le verdict.

L’OM a vécu une soirée presque parfaite. Face à l’Ajax Amsterdam, en Ligue des Champions, les Phocéens ont dominé sans trembler. Score final : 4-0. Le Vélodrome a vibré, porté par un public en fusion. Une victoire nette, maîtrisée, qui confirme la montée en puissance de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Mais la fête a été assombrie. Dès la première période, un coup dur est tombé. Facundo Medina, titulaire, a été touché à la cheville droite après un contact avec Rosa. Le défenseur a tenté de continuer. Il boitait. Finalement, il a cédé sa place à CJ Egan-Riley. Une sortie prématurée qui a glacé le banc marseillais.

En zone mixte, le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia n’a pas caché son inquiétude. Le joueur devra passer des examens médicaux pour connaître la nature exacte de sa blessure. « Je suis très déçu pour Facundo Medina, qui s’est blessé. Il passera une IRM demain, mais ce n’est pas bon signe. C’est un joueur qu’on voulait fortement et dont on aura besoin. En revanche, je suis aussi content pour CJ, qui a fait une belle rentrée », a expliqué le dirigeant marseillais.

Il faut noter que son remplaçant, CJ Egan-Riley, a répondu présent. Solide, appliqué, il a saisi sa chance. De quoi atténuer, un instant, l’angoisse d’un soir pourtant si joyeux.