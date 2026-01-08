OM-PSG : De Zerbi opère un changement dans sa compo

L’OM est déterminé à remporter ce jeudi soir le Trophée des champions face au PSG. Roberto De Zerbi a même prévu d’aligner une grosse équipe pour ce Classique délocalisé au Koweït.

OM : De Zerbi avec un renfort important face au PSG

Quatre mois après son succès mémorable au Vélodrome (1-0), l’Olympique de Marseille retrouve le Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de battre une nouvelle fois les Parisiens pour le Trophée des champions. Ce deuxième Classique de la saison se déroulera ce jeudi soir au Koweït.

De Zerbi prévoit d’aligner une équipe redoutable face au rival parisien. L’entraîneur de l’OM pourra compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi. Ce dernier retrouvera sa place de titulaire dans une défense à trois, aux côtés de Facundo Medina et Benjamin Pavard. Tandis que Timothy Weah et Emerson Palmieri sont attendus dans des rôles de pistons.

Geoffrey Kondogbia aligné au milieu

Le milieu de terrain de l’OM connaitra un réajustement forcé. Arthur Vermeeren étant suspendu, c’est Geoffrey Kondogbia qui devrait intégrer l’entrejeu. L’international centrafricain sera épaulé dans ce secteur de jeu par l’indispensable Pierre-Emile Hojbjerg.

Le trio offensif ne bougera pas. Les habituels Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao sont attendus pour déstabiliser la défense du PSG. Avec cette probable composition, De Zerbi affiche ses ambitions. Il compte remporter son premier titre majeur à l’OM.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap.), Medina

Milieux : Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Emerson

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Paixao.

