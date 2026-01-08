PSG – OM : Les compos pour le TDC, Enrique sort le grand jeu

À quelques heures du Trophée des Champions 2025 entre le PSG et l’OM du côté du Koweït, la presse spécule déjà sur les compositions probables de Luis Enrique et Roberto De Zerbi.

PSG : Une hésitation en attaque

Plus que quelques heures avant le deuxième Classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l’OM, qui vont se disputer le Trophée des Champions au Koweït à partir de 19h. Privé de ses internationaux africains Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, toujours à la CAN, ainsi que de ses blessés Matvey Safonov, Kang-In Lee et Quentin Ndjantou, le PSG n’a pas eu de mauvaise nouvelle lors de la séance d’entraînement du mercredi.

Luis Enrique pourra donc aligner sa « vraie équipe », comme il l’a annoncé en conférence de presse d’avant-match. D’après le journal L’Équipe, le PSG devrait se présenter dans un 4-3-3 avec un trio offensif composé de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Au milieu de terrain, le trio habituel Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves va commencer. Derrière, Nuno Mendes, à gauche, Warren Zaïre-Emery, à droite, et le duo Marquinhos – Willian Pacho vont protéger Lucas Chevalier dans les buts. De son côté, RMC Sport pense que c’est plutôt Bradley Barcola qui accompagnera Désiré Doué et Ousmane Dembélé en attaque.

La compo du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia/Barcola, Dembélé, Doué.

OM : Aubameyang d’entrée face au Paris SG ?

À la recherche de son premier titre depuis 2012, l’Olympique de Marseille veut surfer sur sa première victoire de la saison face au PSG, le 29 septembre passé (1-0) en Ligue 1, pour espérer un exploit ce soir au Koweït. Pour y parvenir, Roberto De Zerbi pourra lui aussi aligner une équipe compétitive, même s’il a quelques absences.

Nayef Aguerd est à la Coupe d’Afrique des Nations avec Achraf Hakimi tandis qu’Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, expulsés dimanche dernier contre le FC Nantes, sont suspendus pour ce choc du foot français. Cependant, lors de sa dernière séance d’entraînement avant le match, le coach de l’OM a peut-être perdu sur blessure son jeune milieu de terrain Darryl Bakola (18 ans), qui a reçu un coup au genou gauche et a dû abandonner ses coéquipiers en boitillant, comme le rapporte le compte Twitter Actu Foot dans une vidéo.

Malgré les récentes critiques sur son système et la défaite contre les Nantais (0-2), l’entraîneur marseillais ne devrait pas changer son approche. En défense centrale, Benjamin Pavard et Facundo Medina vont enchaîner. Leonardo Balerdi reprendrait sa place de capitaine et leader défensif. Arthur Vermeeren et Bilal Nadir étant suspendus, Geoffrey Kondogbia devrait intégrer le milieu de terrain.

Un profil plus défensif vu que l’Olympique de Marseille s’attend à être confisqué du ballon une bonne partie du match. Aucun changement dans le trident offensif similaire aux dernières semaines malgré le retour d’Amine Gouiri ou Hamed Traoré. Pierre-Emerick Aubameyang devrait retrouver sa place de titulaire à la pointe de l’attaque.

L’équipe possible de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Palmieri

Milieux : Hojbjerg, Kondogbia

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Paixao.