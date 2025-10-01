OM : De Zerbi rattrape un record du PSG en champions League

Roberto De Zerbi peut savourer la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Car en plus d’un début de match impressionnant, son équipe partage désormais un record avec le PSG en Champions League.

De Zerbi peut se réjouir, l’OM rejoint le PSG avec record

Roberto De Zerbi avait un objectif clair pour le choc OM-Ajax : un début de match tonitruant. Son souhait s’est accompli puisque ses joueurs ont livré une entame de match quasi parfaite. Les Olympiens ont inscrit trois buts en vingtaine de minutes. Grâce à un doublé d’Igor Paixao et un but de Mason Greenwood.

L’Olympique de Marseille a enfoncé le clou en seconde période. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le quatrième but phocéen. L’OM confirme ainsi sa bonne dynamique grâce à ce succès (4-0). Les Olympiens égalent aussi un record jusque-là détenu par… le Paris Saint-Germain.

À voir

Polémique LOSC-OL : Un verdict pour Genesio et Létang !

Lire aussi : OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

Foot Mercato rappelle en effet que l’OM a reproduit le même score que le PSG avait obtenu face à l’Atalanta Bergame (4-0) en première journée de C1. Les deux clubs rivaux partagent à présent un lien inédit : jamais deux clubs français n’avaient remporté leur premier match à domicile avec un écart de quatre buts en Champions League.

Ils devront vite se concentrer sur leur prochain défis

Cette performance met en lumière la puissance offensive des deux géants de Ligue 1. L’OM et le PSG ont désormais ce record en commun, en dépit de leur rivalité exacerbée. Cela marque une page d’histoire pour le football français au plus haut niveau continental.

Lire aussi : OM : Roberto De Zerbi pique une colère noire !

À voir

PSG vs Barça : la compo du Paris SG a fuité !

Quoi qu’il en soit, les Olympiens devront vite se concentrer sur le prochain match en championnat. Ils affrontent le FC Metz samedi prochain. Tandis que les hommes de Luis Enrique feront face au FC Barcelone ce mercredi soir en Catalogne. C’est le choc le plus attendu de cette deuxième jours de Ligue des champions.