OM : Medhi Benatia promet un joli coup mercato après l’Ajax

La large victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-0) a révélé le talent d’une recrue : Arthur Vermeeren. Au point où Medhi Benatia est prêt à le recruter définitivement.

Roberto De Zerbi a réservé une énorme surprise dans son onze de départ face à l’Ajax Amsterdam. L’entraîneur de l’OM a décidé de titulariser Arthur Vermeeren. Un choix récompensé par une performance impressionnante du jeune milieu de terrain belge. Ce dernier a été un acteur clé du large succès au Vélodrome (4-0).

Arthur Vermeeren était omniprésent dans l’entrejeu. Il a notamment été décisif sur le deuxième but d’Igor Paixao en récupérant le ballon dans le camp de l’Ajax. Sa belle prestation n’a pas échappé à Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM a été très élogieux envers le jeune milieu de terrain. Il a même révélé qu’il avait déjà tenté de le recruter l’année passée.

« Arthur est un super joueur. On l’a manqué un an avant… C’est un top joueur » a-t-il affirmé en zone mixte. Medhi Benatia a loué sa maturité, indiquant que le milieu défensif « joue déjà comme un ancien ». Arthur Vermeeren est pour le moment prêté à l’Olympique de Marseille. Le RB Leipzig ayant fixé son option à environ 20 millions d’euros. Ce montant n’effraie pas vraiment la direction de l’OM.

La promesse de le recruter définitivement si…

Medhi Benatia a clairement ouvert la porte à un transfert définitif d’Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif marseillais a promis de le recruter, mais à une condition : le jeune milieu de terrain belge devra maintenir ce niveau de performance.

« S’il fait ce genre de prestation et si le projet lui plaît, c’est peut-être quelqu’un qu’on va être amené à voir ici pendant quelques années », a-t-il lâché. Le joueur prêté par le RB Leipzig semble donc bien parti pour s’inscrire dans la durée à l’OM.