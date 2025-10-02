LDC : Le Barça se sert de l’OM pour troller le PSG

Le choc européen entre le PSG et le Barça a commencé bien avant le coup d’envoi. À Montjuic, Barcelone n’a pas attendu la première passe pour chambrer son adversaire : une bande-son bien choisie a suffi. Et c’est l’OM qui, malgré lui, s’est glissé dans la bataille.

Barça – PSG : Jump, le Vélodrome… en Catalogne

Ambiance électrique à Montjuic. Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone s’apprêtent à pénétrer sur la pelouse, une musique retentit dans le stade olympique Lluís-Companys : Jump d’Eddie Van Halen. Pour un Français, une seule réaction possible : Mais… c’est l’hymne de l’OM ! À Marseille, ce morceau accompagne depuis 1986 chaque entrée des joueurs au Vélodrome.

« C’est la musique de l’OM, sans l’être officiellement », confiait un jour André Fournel, légendaire speaker du club. « J’ai dû l’entendre 10.000 fois… et à chaque fois c’est le même frisson. On a les poils. » Pas sûr que les 2.600 supporters parisiens présents aient ressenti la même émotion.

Chambrage assumé, tension maximale

Le message catalan est clair : on vous accueille à la marseillaise… mais pas pour vous faire plaisir. D’autant plus ironique que les Parisiens étaient déjà entrés sur Jump au Vélodrome lors du dernier Classique, perdu 1-0. Deux humiliations auditives pour le prix d’une. Ce coup de génie sonore n’a pas remplacé l’hymne officiel de la Ligue des champions, mais il a suffi à chauffer l’atmosphère.

Et sur le terrain, les Blaugrana ont appuyé là où ça fait mal. De retour de blessure, Lamine Yamal s’est offert une roulette d’école devant 50.000 spectateurs en ébullition, tandis que Ferran Torres ouvrait le score avant même la 20e minute après une action collective millimétrée. Ironie du sort : dans ce choc entre deux géants européens, c’est l’ennemi juré du PSG qui s’est invité sans jouer. Le Barça a fait du chambrage une arme culturelle, et l’OM, un instrument de provocation.