Mercato ASSE : Stassin, un gros mensonge descellé depuis la Belgique

Alors que les rumeurs annonçaient un changement d’agent pour Lucas Stassin, un démenti clair vient de tomber depuis la Belgique. L’attaquant de l’ASSE reste fidèle à Libera Sports malgré les spéculations.

Mercato ASSE : Lucas Stassin, une rumeur qui enflamme le marché

Depuis cet été, Lucas Stassin a fait vibrer le mercato stéphanois. Entre sollicitations étrangères et tentatives de recrutement par le Stade Rennais, l’attaquant belge a longtemps été au cœur des spéculations. Pourtant, malgré son envie de ne pas jouer en Ligue 2 à un an de la Coupe du Monde 2026, Stassin a été retenu et a débuté la saison avec les Verts.

Son début de saison impressionne : déjà décisif et salué par les supporters, il montre que son engagement sur le terrain reste intact. Pourtant, les réseaux sociaux ont été en ébullition ce 1er octobre suite à une information relayée par Foot Mercato, qui affirme que Stassin aurait changé d’agent, passant de Libera Sports à Classico Sports.

La Belgique met les choses au clair

Très vite, Walfoot est intervenu depuis la Belgique pour calmer le jeu. Selon le média belge, Lucas Stassin reste bien sous contrat avec Libera Sports et n’a effectué aucun changement de représentant. Cette précision met fin aux rumeurs et rétablit la vérité sur la gestion de sa carrière.

Le doute subsiste néanmoins sur l’avenir de l’attaquant à moyen terme. Il n’est pas exclu que Stassin lui-même communique dans les prochaines heures pour clarifier définitivement la situation. En attendant, les supporters stéphanois peuvent se concentrer sur ses performances sur le terrain, là où il continue d’exciter et de séduire.