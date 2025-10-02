Mercato FC Nantes : Le FCN réalise un gros coup et se renforce

Le FC Nantes tient peut-être sa plus belle recrue du mercato… sans même dépenser un centime. Dans un football où les millions de Leipzig ou Francfort dictent souvent la loi, les Canaris viennent de réussir un coup de maître en verrouillant l’un de leurs plus grands espoirs.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati, la nouvelle tour de contrôle de la Beaujoire

À seulement 17 ans, Tylel Tati s’est imposé comme une évidence. Profitant des départs de Nicolas Pallois et Nathan Zézé, le défenseur d’1m92 n’a pas simplement comblé un vide : il a pris les commandes. Luis Castro, séduit par sa maturité et son impact physique, en a fait un titulaire régulier en Ligue 1. Six titularisations, aucune nervosité, beaucoup d’autorité.

Le garçon n’attendait visiblement pas son premier contrat professionnel pour jouer comme un vétéran. Forcément, l’Europe s’est rapidement penchée sur le dossier. Leipzig et Francfort se sont renseignés, prêts à rafler la mise avant tout le monde. Mais malgré les appels insistants de la Bundesliga, Tati a tranché. Et sa réponse a dû faire sourire tout l’état-major nantais.

Leipzig battu : Tati prolonge son histoire à Nantes

Selon les informations du 10 Sport, le jeune défenseur a choisi de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Un bail de trois ans l’attend, synonyme de confiance réciproque. Pour Nantes, c’est un succès sportif, mais aussi économique : après la vente de Nathan Zézé pour 20 millions d’euros en Arabie saoudite, la prochaine plus-value pourrait bien porter le nom de Tylel Tati.

En attendant de parler chiffres, les supporters ont surtout gagné un nouveau héros à acclamer. Le FCN se renforce sans recruter, et surtout sans trembler. Dans un mercato où l’on redoute plus souvent les départs que l’on célèbre les arrivées, réussir à conserver un talent aussi précoce relève presque de l’exploit. Et celui-là vaut probablement plus cher qu’une recrue venue de l’étranger.