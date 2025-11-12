Coup dur à l’OM : La blessure de Nayef Aguerd se complique ?

L’Olympique de Marseille peut s’inquiéter pour Nayef Aguerd. L’international marocain souffre d’une souffre d’une pubalgie tenace. Sa durée d’absence pourrait même être plus longue que prévue.

Nayef Aguerd fait trembler l’OM, une absence de plusieurs mois redoutée

En cette trêve internationale, Nayef Aguerd quitté l’Olympique de Marseille sur blessure. Sa pubalgie ne l’a pas empêché de rejoindre l’équipe nationale du Maroc, même si la direction de l’OM reste en alerte. Les Olympiens collaborent avec le staff médical marocain pour une meilleure gestion de sa santé.

Lire aussi : Alerte à l’OM : La durée d’absence de Nayef Aguerd connue

À voir

Mercato FC Nantes : Kita vise un top joueur en Grèce !

Toutefois, l’indisponibilité de Nayef Aguerd pourrait s’étendre au-delà de 15 jours, voire à plusieurs mois. Roberto De Zerbi avait déjà exprimé son inquiétude sur cette possible inquiétude. L’entraîneur de l’OM avait averti que une poursuite risquait « empirer » sa situation, au point de priver le joueur de 29 ans de disputer la prochaine CAN au Maroc et aussi les matchs « décisifs en Ligue des champions ».

Sa participation à la CAN au Maroc menacée

Le consultant Walid Acherchour a amplifié cette inquiétude sur RMC. Il a exprimé sa « très, très grande peur » pour Nayef Aguerd, qui devra faire face à une « charge émotionnelle et physique » conséquente. Le défenseur marocain devra aider l’OM à atteindre ses objectifs en Ligue 1 et en Ligue des Champions

Il espère aussi permettre au Maroc de remporter la prochaine CAN à domicile. Mais Walid Acherchour craint l’impact que cela peut avoir sur blessure. « Je ne veux pas faire l’oiseau de mauvais augure, mais en deuxième partie de saison, je ne vois pas comment ça peut s’améliorer », a-t-il lancé.

Le cas Nayef Aguerd inquiète toujours à l’OM. La nécessité de compter sur « d’autres leaders pour prendre le relais » est désormais évidente. Car il « ne faudra pas compter sur un Aguerd à 100% tout le temps ». L’Olympique de Marseille devrait s’appuyer sur d’autres options défensives pour combler son absence.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Un phénomène va signer !

À voir

Mercato : Le PSG accélère pour boucler un prodige allemand !

Mercato OM : Benatia prépare un gros coup, c’est confirmé !

OM : Greenwood reçoit une très bonne nouvelle !