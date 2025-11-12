Mercato ASSE : Stassin, toujours une envie de départ ?

Lucas Stassin est-il toujours enclin à quitter l’ASSE, cet hiver, après son mercato d’été très mouvementé ?

ASSE : Lucas Stassin souhaite jouer dans un club de première division

L’ASSE avait contraint Lucas Stassin à rester au club l’été dernier. Il voulait pourtant quitter les Verts à la suite de leur relégation en Ligue 2. Resté ferme sur sa position, Kilmer Sports Ventures (KSV) avaient refusé des propositions, dont celle du Paris FC, qui était intéressante financièrement pour le groupe canadien et sportivement pour l’attaquant de 21 ans.

À l’approche du mercato hivernal, la question de l’envie d’ailleurs du numéro 9 de l’AS Saint-Etienne refait surface. Surtout, depuis qu’Eirik Horneland préfère Joshua Duffus en pointe de l’attaque. En effet, il n’y a pas de doute que Lucas Stassin souhaite jouer dans un club évoluant dans l’élite.

Si l’opportunité de quitter la Ligue 2 se présente, il la saisirait sans hésiter, car il rêve toujours d’être sélectionné avec la Belgique, pour participer à la campagne de la Coupe du monde 2026.

Mercato : Stassin va-t-il claquer la porte si Duffus lui est toujours préféré ?

Cependant, le jeune avant-centre belge est bien conscient qu’il doit être performant pour attirer l’attention de Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges. Or, il ne l’est pas à présent. Il n’a plus marqué avec l’ASSE depuis le 23 septembre dernier, soit durant 7 matchs consécutifs en Ligue 2. Son compteur reste donc bloqué à 4 buts et 3 passes décisives en 12 apparitions, dont 7 titularisations. Des statistiques insuffisantes pour susciter à nouveau l’intérêt de ses nombreux prétendants de l’été dernier.

Malgré tout, Lucas Stassin va-t-il tenter de claquer la porte de sortie si Eirik Horneland continue de titulariser Joshua Duffus, auteur de 3 buts et 3 passes décisives lors des 3 derniers matchs ? Ou bien va-t-il affronter la concurrence pour reprendre sa place de numéro 1 perdue, du fait qu’il n’est plus décisif ? Rendez-vous en décembre à la mi-saison.

