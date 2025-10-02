ASSE : Horneland en pleine galère avant Montpellier

À l’aube d’un déplacement capital à Montpellier, l’ASSE voit son effectif fondre comme neige au soleil. Quatre absents, une défense à reconstruire et une pression grandissante : Eirik Horneland n’a pas choisi la meilleure semaine pour jouer les équilibristes.

ASSE : Une infirmerie qui déborde

Le technicien norvégien devra bricoler sans plusieurs pièces essentielles. En conférence de presse, Eirik Horneland l’a confirmé : « Luan Gadegbeku et Lassana Traoré seront tous les deux indisponibles jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale. N’Guessan est retenu avec la sélection U20 au Chili. Pour le reste, tout le groupe est opérationnel. »

Sauf que le “reste” a rapidement changé. Face à Guingamp, Maxime Bernauer a vu rouge dans les dernières minutes après un geste d’humeur. Exclusion logique, suspension automatique et casse-tête supplémentaire pour Horneland. Même si le joueur s’est excusé publiquement, la sanction sportive, elle, demeure.

Une défense remaniée… mais un renfort bienvenu

Heureusement pour les Verts, un rayon de soleil pointe à l’horizon défensif. João Ferreira, longtemps ménagé, est enfin apte à reprendre sa place. « João s’est bien entraîné cette semaine. Il est désormais à 100 % physiquement », a assuré l’entraîneur. Déjà aperçu en fin de match contre l’EAG, le latéral portugais pourrait retrouver une place de titulaire à Montpellier. Un retour providentiel tant la défense stéphanoise s’annonce expérimentale.

Il faudra trouver la bonne formule, vite, et sans droit à l’erreur face à une équipe héraultaise également ambitieuse dans la course à la montée. Montpellier – ASSE, ce n’est pas un simple rendez-vous de Ligue 2. C’est un choc entre deux ex-résidents de l’élite qui rêvent de remonter au plus vite. Et si le contexte sportif pèse déjà lourd, les absences côté stéphanois transforment cette rencontre en véritable test de résilience.