Mercato PSG : Un buteur veut claquer la porte cet hiver !

Un gros départ se précise au PSG. Un buteur de l’équipe parisienne envisage de quitter le club pendant ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos sur le départ, direction Barça ?

Une information de poids agite le mercato du PSG. Barré par une rude concurrence malgré son efficacité, Gonçalo Ramos pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone suit de très près la situation de l’attaquant portugais et se tient prêt à passer à l’action.

Une semaine après l’ouverture du marché hivernal, des mouvements sont attendus au PSG. Dans le sens des départs, des rumeurs circulent concernant deux joueurs. Lucas Beraldo, convoité notamment en Turquie, reste sur le radar de plusieurs clubs. Mais c’est surtout le cas de Gonçalo Ramos qui fait du bruit. Meilleur buteur parisien cette saison, l’ancien du Benfica Lisbonne vit mal son statut de remplaçant et ne cacherait plus sa colère. En interne, le PSG comprendrait sa frustration et ne fermerait pas la porte à un transfert.

D’après le média catalan El Nacional, Luis Enrique aurait évoqué le profil de son attaquant avec le FC Barcelone. Une option séduisante pour les Blaugrana, en quête d’un avant-centre capable de préparer la succession de Robert Lewandowski, dont l’âge commence à peser. Le Barça verrait d’un très bon œil une arrivée dès cet hiver, mais le PSG devra d’abord sécuriser un remplaçant avant de libérer son buteur. À défaut d’accord dans les prochaines semaines, un départ l’été prochain est possible.

