Trophée des Champions : Les armes du PSG pour manger l’OM

À deux jours du Trophée des Champions contre l’OM, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ce choc qui prendra place au Koweït.

Le PSG veut garder le Trophée des Champions

Ce jeudi à 19 heures, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille au Stade international Jaber Al-Ahmad au Koweït lors du Trophée des Champions 2025. Buteur dans le derby francilien face au Paris FC (2-1), Désiré Doué n’a pas caché ses ambitions pour cette année 2026. Alors que se profile le choc contre l’OM, l’attaquant de 20 ans a ouvertement affiché sa grande forme du moment sous forme d’avertissement aux hommes de Roberto De Zerbi.

« Je me sens très bien, j’ai repris il n’y a pas longtemps, je suis reconnaissant d’être sur le terrain. Il faut se remettre en question tous les jours, collectivement. On travaille très dur pour aller chercher le plus de titres possible. On a faim d’aller chercher tous les trophées, on n’est pas rassasiés », a déclaré Désiré Doué, rejoint par son entraîneur sur cette ambition.

« J’espère que l’on gagnera autant de trophées en 2026. C’est notre objectif, qui est bien sûr ambitieux, mais je pense que nous sommes une équipe, un club et des supporters très ambitieux. Nous voulons gagner des trophées et c’est ce que nous allons chercher à faire », a confié Luis Enrique en conférence de presse. Le technicien espagnol n’a donc lésiné sur aucun moyen pour le Trophée des Champions contre l’Olympique de Marseille jeudi, au Koweït.

Luis Enrique convoque tout son monde pour affronter l’OM

Pour défier l’OM à l’occasion du Trophée des champions, Luis Enrique a retenu un groupe de 20 joueurs. Matvey Safonov (fracture de la main gauche), Kang-In Lee (cuisse gauche) et Quentin Ndjantou (cuisse droite) sont indisponibles. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc et le Sénégal. Le jeune ailier Noah Nsoki (18 ans) est convoqué. Voici le groupe convoqué par le coach du PSG, Luis Enrique.

Gardiens : Chevalier, Marin, James.

Défenseurs : Beraldo, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi.

Milieux : Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants : Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Nsoki, Ramos.

