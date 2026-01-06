Mercato OL : Endrick à Lyon, déjà des retombées financières

L’OL va évidemment rentabiliser l’investissement réalisé pour obtenir le prêt payant d’Endrick. Derrière le coup de com, le club rhodanien a activé son plan marketing.

Mercato : Endrick, un joli coup sportif pour l’OL

L’OL a obtenu le prêt d’Endrick, en versant un million d’euros maximum au Real Madrid. Il est prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Sur le plan sportif, le club rhodanien a réussi un joli coup, car il avait besoin d’un avant-centre apte à jouer immédiatement, et capable de remplacer valablement Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

Selon la direction de l’Olympique Lyonnais, le profil de l’attaquant international brésilien (14 sélections) correspond parfaitement à ce que le club et son entraîneur recherchaient.

Vidéo d’arrivée d’Endrick : Plus de 20 millions de vues, un record

Derrière le prêt de la star de 19 ans, Lyon a bien mis en place un plan marketing. Michael Gerlinger a annoncé la couleur sur l’engouement sur des réseaux sociaux du club, notamment grâce à Endrick, qui compte 5 fois plus d’abonnés (15,4 millions) sur Instagram que l’OL (2,8 millions).

« La priorité reste le projet sportif », a souligné le directeur général, avant d’évoquer les retombées financières liées à l’arrivée du nouveau numéro 9 des Gones. « Endrick va nous donner beaucoup de force pour la suite. Nous savons aussi que son image est très forte. Il va nous apporter sur ce plan-là également. Sa vidéo d’arrivée a dépassé les 20 millions de vues, un record pour nous », a-t-il fait savoir.

Gerlinger : « Endrick va nous aider dans tous les domaines »

« Sportivement, en matière de publicité, et même financièrement, j’espère que tout le monde va acheter ses maillots. Il va nous aider dans tous les domaines », a assuré Michael Gerlinger. Endrick aussi est conscient de l’impact positif de son arrivée à l’Olympique Lyonnais. « Le fait que je sois là donnera plus de visibilité à l’OL », a-t-il déclaré humblement.

