ASSE : La méthode de Horneland remise en cause après l’EAG

La première défaite de l’ASSE en Ligue 2, cette saison, soulève déjà des critiques sur les choix tactique et humain d’Eirik Horneland.

Trop de manques à l’ASSE contre l’EA Guingamp

L’ASSE a perdu son premier match en championnat cette saison face à l’EA Guingamp (2-3). Et de plus, au stade Geoffroy-Guichard où elle a pourtant bénéficié du soutien de plus de 30 000 supporters, samedi dernier. Dans sa réaction d’après-match, Erik Horneland a reconnu que son équipe n’avait pas été à la hauteur de son adversaire, ainsi que des attentes.

« C’est la pire performance de notre saison. Je ne l’ai pas vu venir. On a été trop lents, on a manqué d’envie. Individuellement et collectivement, nous n’étions pas au niveau. C’est clairement en dessous de ce qu’on attend. Nous avons fait beaucoup trop d’erreurs défensives comme offensives », a-t-il déclaré.

Horneland, « un coach trop dogmatique et moins pragmatique »

Analysant le début de saison de l’équipe de l’AS Saint-Etienne, et notamment la défaite face à l’En Avant, Valentin, chroniqueur pour le site Peuple- Vert, pointe un entêtement chez l’entraîneur des Verts. Il estime que ce dernier ne change pas de tactique et choisit quasiment les mêmes joueurs, quels que soient l’adversaire et sa stratégie. « Le coach est trop dogmatique, pas assez pragmatique », a-t-il noté.

Dans la suite de son analyse pour le média spécialisé, il a argumenté son point de vue : « À partir du moment où le match tourne mal, il faut quand même savoir changer des choses. […]. On l’a déjà vu toute la saison dernière en Ligue 1. Combien de matchs on a laissé filer parce qu’il n’a pas voulu s’adapter à l’adversaire ? C’est exactement ce qui coince contre des équipes comme Guingamp. Celles qui garent le bus et qui jouent uniquement le contre ou profitent d’erreurs individuelles sur des coups de pied arrêtés. Donc oui, c’est un peu le ‘’problème Eirik Horneland’’ ».

Le coach de l’ASSE opte pour « la continuité »

Pour rappel, le technicien norvégien avait justifié ses choix par la continuité recherchée. « On voulait garder de la continuité dans la composition, surtout que la séance de la veille du match nous avait laissé penser qu’il y avait de la fraîcheur dans l’effectif […]. On cherche de la continuité pour trouver des automatismes […]. Malheureusement, certains joueurs n’étaient finalement pas prêts pour cette rencontre », avait-il expliqué.