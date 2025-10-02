Stade Rennais : le successeur de Habib Beye déjà trouvé ?

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye est sur la sellette. Des noms circulent déjà pour le remplacer.

Stade Rennais : Ça chauffe pour Habib Beye à Rennes !

Le technicien sénégalais, Habib Beye est en danger au Stade Rennais. Il pourrait bientôt perdre son poste. La direction bretonne prépare déjà un plan B. Deux anciens entraîneurs du PSG figurent sur la liste. Le nul contre le RC Lens (0-0) a aggravé la situation. Rennes a joué à onze contre dix pendant tout le match. Pourtant, les Sang et Or auraient mérité la victoire.

Le coach rennais essuie de vives critiques après la rencontre et est désormais sous pression. Malgré un bon mercato, son équipe reste sans identité claire. Elle manque aussi de continuité dans les résultats. Arrivé fin janvier, après l’échec Jorge Sampaoli, il pourrait déjà voir son temps écourté. Parmi les options, le nom de Philippe Clement circule toujours. Il avait marqué des points à l’AS Monaco, avant de se heurter à des difficultés aux Rangers.

Mais deux autres profils surgissent ce jeudi, selon les indiscrétions. Il s’agit de Thiago Motta et Laurent Blanc. Tous deux libres. Tous deux passés par le Paris SG. Motta, débarqué de la Juventus au printemps, avait emmené Bologne en Ligue des champions. Laurant Blanc, remercié récemment par Al-Ittihad, a aussi les atouts nécessaires pour diriger l’équipe rennaise.