Mercato ASSE : Une pépite brésilienne surveillée de près

L’ASSE serait parmi les nombreux clubs européens, dont les radars ont détecté un jeune footballeur prometteur Brésilien dans son pays natal.

Mercato : L’ASSE suit Raykkonen de près, un pari pour le futur

Les recruteurs de l’ASSE en Amérique du Sud auraient repéré Raykkonen sur leur outil data. Son nom aurait été glissé aux décideurs du club stéphanois. Il s’agit d’un imposant attaquant (1,87 m) qui évolue dans la Ligue brésilienne des jeunes (U20), avec l’équipe du SC Internacional, club auquel il est prêté jusqu’au 31 janvier 2026.

Détenteur d’un premier contrat professionnel, il a cependant fait 8 apparitions avec l’équipe professionnelle de l’Inter. L’avant-centre de 17 ans reste toutefois sous contrat avec Goiás Esporte Clube, son club formateur, jusqu’au 31 juillet 2027.

Bien que doté d’un talent précoce et d’un profil très prometteur, Raykkonen n’est pas visé pour renforcer immédiatement les Verts en Ligue 2. Selon la précision de Peuple-Vert, il s’agit plutôt d’un pari pour le futur.

« Son profil correspond à une logique bien identifiée à l’AS Saint-Étienne : anticiper, plutôt que payer le prix fort. Jeune, encore malléable, issu d’un championnat historiquement vendeur vers l’Europe, il représente un pari de développement plus qu’un renfort prêt à l’emploi », indique le média spécialisé.

Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, Raykkonen est évalué à 250 000 euros sur e marché des transferts.

