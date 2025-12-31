Mercato OM : Un phénomène à 17 M€ annoncé à Marseille

À quelques heures de l’ouverture du mercato, le directeur sportif Medhi Benatia tente de faire venir une pépite belge à l’OM. Mais de grands clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Medhi Benatia prêt à attirer Nathan De Cat à l’OM

Le mercato hivernal s’apprête à ouvrir officiellement ses portes, et l’Olympique de Marseille ne reste pas inactif. Les dirigeants phocéens Pablo Longoria et Medhi Benatia sont déjà à l’œuvre pour accueillir de nouvelles recrues. La direction de l’OM souhaite surtout renforcer son entrejeu cet hiver.

Et parmi les pistes explorées en interne, celle menant à Nathan De Cat commence à prendre de l’ampleur. Le Corriere Dello Sport assure que les Olympiens tentent bel et bien de recruter la nouvelle sensation du football belge. Le jeune joueur de 17 ans est devenu un pion essentiel d’Anderlecht, totalisant 26 apparitions à ce stade de la saison.

Une forte concurrence se met en place

Sa maturité précoce, sa agilité et sa bonne lecture du jeu ne passent pas inaperçus à l’échelle internationale. Nathan De Cat figure d’ailleurs dans la prestigieuse liste du Guardian recensant les 60 meilleurs espoirs mondiaux nés en 2008. Ce prodige attire naturellement Roberto De Zerbi, en quête de profils capables de vite s’intégrer son système de jeu.

L’OM devra cependant affronter de redoutables concurrents sur cette piste. Puisque des géants de la Bundesliga comme le Bayern Munich, Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen foncent également sur Nathan De Cat. Son prix de vente est estimé à environ 17 millions d’euros par Transfermarkt. Cela représente un investissement non négligeable pour l’OM.

