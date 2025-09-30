Mercato : Habib Beye bientôt viré par le Stade Rennais ?

Nommé en janvier dernier, Habib Beye pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son contrat avec le Stade Rennais, soit le 30 juin 2026. Déjà décrié en ce début de saison, le technicien sénégalais pourrait être remercié par les dirigeants rennais. En tout cas, l’ancien entraîneur de Red Star semble en difficulté sur le banc du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Le message de Habib Beye « ne passe pas »

En supériorité numérique durant une grande partie du match, le Stade Rennais a été accroché par le RC Lens, qui a même montré un bien meilleur visage sur le plan technique, dimanche soir (0-0), à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1.

De quoi soulever de gros doutes sur la capacité d’Habib Beye à faire progresser l’équipe rennaise. Présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour s’est demandé si le message du technicien sénégalais passe encore dans le vestiaire du SRFC.

« Le système de jeu, je ne le comprends plus. Depuis que Rongier est sorti de cette équipe, c’est le désordre complet, on ne sait plus qui joue devant la défense. Lens est animé de quelque chose, mais au contraire, Rennes est une équipe de fainéants. Il n’y a pas de temps forts, il faut attendre la 70e minute pour avoir une occasion et emballer le match. Je ne comprends pas le fil conducteur.

Il n’y a pas de temps forts. À Nantes la semaine dernière, Habib Beye est lucide à la mi-temps, il dit qu’il va falloir faire attention et au final ils se font quand même rattraper à 2-2. Le message ne passe pas, ce n’est pas possible », a analysé le chroniqueur et commentateur sportif français. Un point de vue partagé par un ancien attaquant français qui se demande lui aussi si Beye est encore l’homme de la situation à Rennes.

Christophe Dugarry se paie Habib Beye

Après son match nul frustrant contre le RC Lens durant le week-end, le Stade Rennais occupe la huitième place au classement du championnat à l’issue de la sixième journée. Les critiques fusent déjà et Christophe Dugarry regrette que Habib Beye ne trouve pas la formule pour redresser la barre.

« Je suis un pro-Habib Beye, j’aime son caractère et sa façon de voir le jeu (…) Mais, il y a la réalité du terrain et en L1, il faut que ça aille plus vite. J’attends énormément de lui. Il a un ego important, il a insisté pour être dans le grand bain, donc la pression sur lui est décuplée, parce que c’est un personnage qui se met beaucoup en avant.

J’espère ne pas me tromper, mais pour l’instant, je dois reconnaître que c’est insuffisant à tous les points », a commenté le Champion du Monde 1998 sur RMC. Suffisant pour dire que Habib Beye est déjà sur la sellette du côté du Stade Rennais ? Affaire à suivre…