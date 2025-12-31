OL : Botafogo de John Textor sanctionné, comme à Lyon

Comme l’OL, sanctionné sous John Textor par la DNCG, Botafogo a été durement frappé, mais par la FIFA.

Transfert d’Almada : La FIFA interdit Botafogo de recruter sur 3 mercato

La FIFA a prononcé une lourde sanction à l’encontre de Botafogo, club appartenant à John Textor comme l’OL, via Eagle Football Group. Le club carioca est interdit de recruter de nouveaux joueurs par l’instance suprême du football mondial, sur trois mercato, à compter du 31 décembre 2025. Cette sanction est relative au non-paiement du transfert de Thiago Almada à Atlanta United en juillet 2024.

Selon Transfermarkt, l’ailier de 24 ans avait été transféré du club de Major League Soccer à Botafogo, contre une indemnité de 24,15 M€. John Textor l’avait ensuite prêté à l’Olympique Lyonnais, du 15 janvier au 30 juin 2025. N’ayant pas pu boucler son transfert définitif à Lyon, le dirigeant américain a vendu l’international Argentin (12 sélections) à l’Atlético Madrid, contre une indemnité de 21 M€, en juillet dernier.

Textor compte regler la dette de Botafogo à Atlanta United à l’été

Dans un communiqué officiel, Botafogo a réagi à son inscription sur la liste des clubs interdits de recrutement par la faîtière.

« Concernant la récente sanction de la FIFA sur les transferts de joueurs, Botafogo indique avoir mené, ces dernières semaines, des discussions constructives avec les représentants d’Atlanta United (MLS), afin de parvenir à un accord concernant le cas de Thiago Almada. Les négociations, suspendues en raison de la trêve hivernale, reprendront prochainement. Botafogo espère régler la situation avant ou au début du mercato estival », a calmé John Textor.

Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas… pic.twitter.com/ZVRb4tDYcR — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 31, 2025

John Textor avait mis l’OL aussi en difficulté !

Pour mémoire, l’OL avait été interdit de recrutement par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) lors de la saison 2024-2025, sous la présidence de John Textor. En début d’exercice 2025-2026, le club rhodanien avait vu cette sanction se corser. La Commission de contrôle de la LFP avait rétrogradé administrativement Lyon en Ligue 2, en juin 2025.

Il a fallu la détermination et la résilience de Michele Kang, successeure de John Textor à la présidence de l’Olympique Lyonnais, pour sauver le club. Avec le nouveau Directeur général, Michael Gerlinger, la femme d’affaires américaine avait réussi à convaincre la DNCG fédérale lors d’une nouvelle audience, début juillet 2025.

Réintégré en Ligue 1, Lyon était toujours interdit de recruter et contraint à l’encadrement de sa masse salariale, jusqu’au dernier passage de Michele Kang devant le gendarme financier de la LFP, le 11 décembre 2025. Désormais, l’OL est seulement soumis à l’encadrement de la masse salariale.

